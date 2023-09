24 Stunden täglich trainieren können und das an sieben Tagen in der Woche: Dieses Angebot ist in den Fitnessstudios größerer Städte keine Seltenheit. Doch in den ländlicheren Regionen gibt es das kaum, denn der Rund-um-die-Uhr-Betrieb bringt Herausforderungen mit sich, die kleine Sportcenter oft nicht leisten können. Aktivita in Bad Essen stellt sich diesen Herausforderungen und modernisiert das Fitnessstudio an der Schulallee von Grund auf. „Wir bleiben am Puls der Zeit“, sagt Aktivita-Inhaberin Marita Lorenz-Ruthenberg.

Das Aktivita-Team des Fitnessstudios (von links): Marita Lorenz-Ruthenberg, Irmgard Wilmering, Marc Stockhausen und Felix Ruthenberg. Foto: Sophie Wehmeyer

Neuer Name, neues Design und neues Konzept

Nicht nur die Betriebszeiten ändern sich, sondern auch der Name und das Design. Aus „Aktivita Fitness und Sport“ wird das „Aktivita B.E. Gym“, das das Ortskürzel B.E. für Bad Essen im Namen trägt.

Neben den neuen Öffnungszeiten sind auch neue Trainingsgeräte hinzugekommen, wie diese Drückbank. Foto: Sophie Wehmeyer

Auch im Innenraum hat sich einiges verändert. So wurden neue Trainingsgeräte wie eine Bizeps/Trizeps-Maschine und eine wettkampffähige Drückbank gekauft. Weitere sollen folgen. Das neue Konzept können Kunden bei der Wiedereröffnung am Sonntag, 10. September, erstmals begutachten.

Die Systemänderung habe im laufenden Betrieb stattfinden. Eine zwischenzeitliche Schließung sei keine Option gewesen, sagt Lorenz-Ruthenberg. Das Ziel sei es, bei gleichbleibender Betreuungszeit trotzdem mehr Freiheiten zu bieten, erklärt der stellvertretende Studioleiter Marc Stockhausen. „Der Stress, sich an Öffnungszeiten halten zu müssen, entfällt“, sagt Studioleiterin Irmgard Wilmering. Bisher hatte das Fitnessstudio unter der Woche von 9 bis 22 Uhr offen, samstags zwischen 10 und 16 Uhr und sonntags zwischen 10 und 14 Uhr. „Mit dem neuen Konzept bieten wir allen die Chance, zu den regulären Öffnungszeiten betreut zu werden oder frei zu trainieren“, sagt Wilmering.

Automatisches Transponder-System

Um zu gewährleisten, dass das Fitnessstudio jederzeit besucht werden kann, auch wenn kein Personal vor Ort ist, werden an alle Mitglieder Transponder-Armbänder verteilt. Mit diesem System lässt sich die Eingangstür öffnen, und es wird nachgehalten, wer das Studio betritt.

Mit dem Transponder am Handgelenk lässt sich die Eingangstür des Fitnessstudios öffnen. Foto: Sophie Wehmeyer

Außerdem lässt sich mit den Armbändern das neue automatische Tresensystem benutzen, an dem Protein-Shakes, Mineraldrinks und Kaffee ausgegeben werden. Die Kontakt- und Kontodaten der Mitglieder sind auf den Chips in den Armbändern hinterlegt, um die Kosten für die Getränke abrechnen zu können.

Am neuen Tresensystem können sich die Sportler unterschiedliche Getränke automatisch zapfen. Foto: Sophie Wehmeyer

Bei Verlust lassen sich die Armbänder sperren, sodass keine unerwarteten Kosten entstehen. Der Zutritt der Mitglieder wird zu den unbetreuten Zeiten von einer Kamera im Eingangsbereich überwacht.