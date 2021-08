Die Kilkenny Band gibt am 28. August ein Konzert in der evangelischen Kirche in Bad Essen.

Hans-Heinrich Breuer

Bad Essen. Am Samstag, 28. August 2021, gastiert die Kilkenny Band in der St.-Nikolai-Kirche in Bad Essen. Die Musiker stellen ihr Album "Colours Of Scotland" vor.

Die Band verlässt sie ihr eigentliches Genre, den Irish Folk, und hat einen Themenabend zusammengestellt, der sich von Klassikern der Corries über Balladen von Dougie MacLean bis hin zu „eingefolkten“ Rocksongs der Kultband Runrig erstreckt