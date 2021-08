Das sind die sieben Kandidaten für den Ortsrat in Bad Essen-Rabber

Die Kandidaten aus Rabber. Vorne Doris Kretschmer-Wurps (links) und Ann Bruns. Dahinter stehend von links, Jens Below, Christian Varwig, Carl Potting, Alexander Beeck und Apostolos Kritsiniotis.

Christian von der Ahe

Rabber. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September 2021, wird auch für die Ortschaft Rabber ein neuer Ortsrat gewählt. Hier kandidiert eine Wählergemeinschaft.

Gewählt werden an diesem Tag außerdem der Gemeinderat, der hauptamtliche Bürgermeister und der Osnabrücker Kreistag. Dem Ortsrat Rabber gehören fünf Mitglieder an. In Bad Essen-Rabber gibt es schon seit vielen Jahren eine gemeinsame Li