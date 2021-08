Überfall auf Tankstelle in Eielstädt: Angestellte vertreibt Täter

Versuchter Tankstellenüberfall in Bad Essen-Eielstädt. Der Täter flüchtete ohne Beute (Symbolfoto).

Jörn Martens

Eielstädt. Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag versucht, die Tankstelle in Bad Essen-Eielstädt zu überfallen. Eine Angestellte verhinderte das. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr betrat ein Unbekannter die Tankstelle an der Ecke Lindenstraße/Kuhweg, berichtet die Polizei. Im Kassenbereich nahm der etwa 25 Jahre alte Mann plötzlich ein Messer in seine Hand und forderte eine Angeste