Am 12. September 2021 müssen im Altkreis Wittlage die Kreuzchen für die Kommunalwahl gemacht werden.

dpa/Sebastian Gollnow

Bad Essen. Mit 90 Bewerbern stehen in der Gemeinde Bad Essen fast dreimal so viele Kandidaten zur Wahl für den Gemeinderat wie Mandate vergeben werden – nämlich 32. Wer schafft bei der Kommunalwahl den Sprung in den Gemeinderat und die Ortsräte?

Für den Bad Essener Gemeinderat kandidieren 90 Bewerber aus fünf Parteien: CDU (37), SPD (37), Bündnis 90/Die Grünen (9), FDP (4), Bündnis C (3). Eine Besonderheit in der Gemeinde Bad Essen: In sieben der zehn Ortsräte kandidieren (auch) Wä