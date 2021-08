Bohmter David Spiekermann mit starker Leistung in den Niederlanden

David Spiekermann vom TV Bohmte.

Tom Schreiber

Bohmte . Der 16-jährige David Spiekermann vom TV Bohmte hat jüngst bei einem Duathlon in den Niederlanden den zweiten Platz der Gesamtwertung belegt. Auch sein Bruder ging in Maastricht-Limburg an den Start.

Beim Ironman 70.3 Maastricht-Limburg nahm David teil am sogenannten 4:18:4-Rennen, bei dem 1 Kilometer Laufen, 18 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer Laufen als Duathlon zu absolvieren waren. Er schaffte die Aufgabe in 48:54 Minuten – als s