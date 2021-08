Jens Strebe kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Bad Essen.

Karsten Grosser

Bad Essen. Jens Strebe tritt als Kandidat der CDU bei der Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Bad Essen an. Im Interview spricht er über Visionen, Wünsche der Bürger und eine Kündigung.

Herr Strebe, wie sind die Monate seit der Nominierung verlaufen? Das, was da losgelaufen ist, ist ja im Grunde genommen die Selbstvermarktung. Das mache ich ja auch das erste Mal. Ich habe schon ein paar andere Dinge vermarktet, aber n