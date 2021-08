Alle Infos zur Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl in Bad Essen

Wer die Wahl hat. Am 12. September werden in der Gemeinde Bad Essen der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Ortsräte gewählt. (Archivfoto)

Oliver Krato

Bad Essen. Mit der Kommunalwahl, der Bürgermeisterwahl, der Kreistagswahl und der Bundestagswahl stehen gleich vier politische Entscheidungen im September 2021 an. Fest steht, dass der Stimmzettel für den Gemeinderat rekordverdächtig lang werden dürfte. Was die Wähler in der Gemeinde Bad Essen vor dem Votum wissen müssen.

Wann wird gewählt? Die Wahl des Gemeinderates sowie die Abstimmung über die Besetzung der Ortsräte in der Gemeinde findet Sonntag, 12. September 2021, statt. In Bad Essen und Ostercappeln werden auch die hauptamtlichen Bürgermeister gewählt