In einem Mehrfamilienhaus an der Linkenstraße in Pr. Oldendorf kam es zu der Bluttat.

Andreas Kokemoor

Pr. Oldendorf. Nach einem Messerangriff in einem Mehrfamilienhaus an der Linkenstraße in Pr. Oldendorf am Samstagabend konnte die Polizei einen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Ein 61-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 62-jährigen Mann, sei Haftbefehl erlassen worden. Er sitze in Haft, teilte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld am Montag auf Anfrage unserer Redakt