Diese seltenen Old- und Youngtimer waren in Bad Essen zu sehen

Der Opel Rekord gehört zu den ältesten Fahrzeugen, die beim Treffen der Automobil Veteranen Freunde in Bad Essen zu sehen war.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Wer historische Autos mag, konnte auf dem Kirchplatz von Bad Essen am Wochenende gleich 20 von ihnen bewundern. Zum Jahrestreffen der Automobil Veteranen Freunde fuhren Besitzer von Old- und Youngtimern ins Wittlager Land.

Modelle der Marken Mercedes, VW, Opel, Audi und sogar Barkas waren am Start, als die Freunde historischer Fahrzeuge am Freitag zu ihrer ersten touristischen Ausfahrt im Wittlager Land starteten. Am Samstag ging es Richtung Melle. Organisier