Dieses Gebäude des Wasser- und Schifffahrtsamtes an der Essener Straße in Bad Essen steht zum Verkauf.

Stefan Gelhot

Harpenfeld. Es ist kein Haus am See, aber eines am Kanal. Das alte Dienst- und Wohngebäude des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Mittellandkanal in Bad Essen-Harpenfeld wird aktuell von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Oldenburg zum Verkauf angeboten. Was wird aus der Immobilie in exponierter Lage?

Das markante Haus an der Essener Straße 17 zwischen altem Bahnhof (heute Kunstschule) und der Kanalbrücke Richtung B65 wird auf der Internetseite der Bundesanstalt als "Freistehendes Einfamilienhaus in exponierter Lage" mit der Angebotsnumm