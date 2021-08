Verschlammtes Fahrrad an Marina: Wem gehört es – und wer hat es gerettet?

Bewegen sich Meerjungfrauen damit an Land fort?

Wolfgang Schmidt

Bad Essen. Ein Bad Essener hat ein Fahrrad an der Marina entdeckt, total verschlammt. Offensichtlich hat es jemand aus dem Mittellandkanal gefischt. Viele Fragen stellen sich.

Wolfgang Schmidt radelte am Freitag, kurz nach 7 Uhr, an der Bad Essener Marina entlang. Sonnenschein, ruhiges Wasser – eine schöne Strecke. Dann tat sich ihm ein seltsamer Anblick auf: Ein Fahrrad, voller Schlamm, stand verlassen an d