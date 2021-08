Was Gerd Schumacher in mehr als 50 Jahren beim Schützenverein Bad Essen erlebt hat

Gerd Schumacher zeigt seinen Ehrenbrief, den er für seine über 50-jährige Tätigkeit im Vorstand des Bad Essener Schützenvereins erhielt.

Mona Alker

Bad Essen. Er ist mehr als 50 Jahre im Vorstand des Bad Essener Schützenvereins aktiv gewesen: Gerd Schumacher. Vom Auftritt im Bademantel bis hin zu 30 Jahren als Schatzmeister hat er einiges erlebt.

"Oh ja, da haben wir sehr schöne Feste gefeiert." Gerd Schumacher sitzt zuhause auf dem hellbraunen Sofa, die Beine überschlagen, einen Arm entspannt über die Lehne gelegt. Als er sich an die Schützenfeste am Hotel Friedenshöhe erinnert, mu