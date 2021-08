Ehrung für 40 Jahre aktiver Dienst (von links): Ann Bruns (Ortsbürgermeisterin), Helmut Prissing, Björn Jacob (Ortsbrandmeister).

Manuel Friemelt

Rabber. Coronabedingt liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Rabber ein Jahr, in dem manches anders laufen musste als gewohnt. Eines hat sich nie verändert: Die Ortswehr ist stets bereit, wenn es gilt, Menschen in Not zu helfen.

Dazu passt das, was In der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Rabber geschah. Helmut Prissing erhielt die nicht alltägliche Ehrung für 40 Jahre aktive Dienstzeit. Diese Auszeichnung, das betonte Ortsbrandmeister Björn Jacob, werde nor