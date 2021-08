Das Team für die Ortschaft Wimmer. Von links: Bernd Wischmeyer, Carsten Fricke, Marcus Lemper, Torsten Jeschke, Christine Nierhaus, Eckhard Halbrügge und Thomas Tönjes.

Ortsrat Wimmer

Wimmer. Am Sonntag, 12. September, finden die Kommunalwahlen statt. Wer zieht in den neuen Ortsrat Wimmer ein? In der Bad Essener Ortschaft hat sich eine Wählergruppe gebildet.

Sieben Mandate sind zu vergeben. Und sieben Personen bewerben sich um einen Sitz im Ortsrat. Neben Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge möchten Carsten Fricke, Marcus Lemper, Christine Nierhaus und Bernd Wischmeyer die erfolgreiche Arbeit de