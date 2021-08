Freudestrahlend vor dem Trip nach Hennef: Die B-Juniorinnen der SG Ostercappeln/Schwagstorf können die Zeit bis zum Fußball-Camp kaum noch abwarten.

SG Ostercappeln/Schwagstorf

Bad Essen . Am Freitag wird für zwölf Fußball-Mädchen der SG Ostercappeln/Schwagstorf im Alter zwischen 13 und 16 Jahre ein Traum wahr mit der Abfahrt am Sportplatz Rensmannsfeld zur Fußball-Ferien-Freizeit nach Hennef.

Mit dabei sind eine weibliche und eine männliche Begleitung. Erstes Ziel ist der Autohof in Osnabrück-Atter, von wo es um 8.30 Uhr in einem modernen Reisebus weiter geht.Eins unter fünf Teams An Bord sind bereits vier weitere Jugendman