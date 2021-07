Impfbus macht in Bad Essen Station: Welchen Stoff hätten Sie denn gern?

Am Kreisel zwischen den Einkaufsmärkten an der Lerchenstraße wies ein Plakat auf den Impftermin hin.

Karin Kemper

Bad Essen. Vor ziemlich genau drei Wochen hatte es in Bad Essen schon einmal die Möglichkeit gegeben, sich ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Schlange wie am Kirchplatz gab es am Freitag beim Impfbus auf dem K&K-Parkplatz nicht.

Das DRK-Team, das den Impftermin von 10 bis 16 Uhr in Bad Essen durchführte, fasste die Situation gegen Mittag so zusammen: "Wir könnten mehr, aber wir langweilen uns auch nicht." Auf jeden Fall war der rote VLO-Bus, der zum Impfbus umgesta