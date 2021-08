Im September wird mehrfach gewählt.

Oliver Krato

Bad Essen/Ostercappeln. Die ersten Wahlplakate sind im Straßenbild aufgetaucht, die Urnengänge rücken näher. Zuerst stehen in den Gemeinden Bad Essen und Ostercappeln Bürgermeisterwahlen an, dann folgt die Bundestagswahl.

Die Meldefrist ist jüngst abgelaufen. Neue, weitere Kandidatennamen werden also nicht mehr ins Spiel kommen. Der Countdown läuft: In sechs Wochen wird abgestimmt.Am 12. September finden Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Im Landkreis Os