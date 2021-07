Aufräumen in Harpenfeld nach Heimkehr und Nothilfe.

Stefan Gelhot

Bad Essen. "Ich denke, es war wichtig, den Menschen in dieser Hochwasserlage zu helfen. Dafür sind wir da", sagte Zugführer Nils Kramer, nachdem er 20 Minuten zuvor mit 17 seiner Kameraden vom THW Bad Essen aus den Hochwassergebieten am Rhein zurückgekehrt war.

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, waren 18 Helfer des Technischen Hilfswerks von der Unterkunft in Bad Essen-Harpenfeld aus mit vier Lkw und einem Führungsfahrzeug in Richtung Euskirchen/Bad Münstereifel aufge