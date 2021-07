Perfekt: Bad Essener Korbjagd jetzt in der Oberliga

Bad Essen (weiße Trikots) kann in der neuen Saison Oberliga-Basketball bieten.

Stefan Gelhot

Bad Essen . Lange gehofft, und jetzt erleichtert sind die Basketballer des TuS Bad Essen. Sie feiern die Rückkehr in die Oberliga, was Volker Hensel als so etwas wie eine Krönung seines Einsatzes sieht und fraglos verdient.

"Ich habe gewusst, wie der Hase läuft", sagt Macher Hensel, der die Ruhe bei den Themen wie Bewerbung und Verbindung wahrte und nun auf den Punkt entsprechend vorbereitet war, als einer von 20 Plätzen für die Plätze auf Landesebene in den O