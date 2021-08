Bereit zum Abflug: Die 17-jährige Emma Gravemann gab alles, um in die USA gehen zu können.

Gravemann

Bad Essen. Ein Jahr High-School in den USA? Emma Gravemann aus Bad Essen erfüllt sich diesen Traum – und zwar kostenlos. Doch der Weg dahin war schwer.

In diesem Text erfährst Du: Wie man ein kostenloses Auslandsjahr machen kann.Was für die Bewerbung benötigt wird.Wie Emma Gravemann in den USA leben wird.Homecoming, Prom, Halloween, Rodeo-Reiten – all das und noch viel mehr steht auf