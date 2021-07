Aggressive Stimmung an der Marina Bad Essen: Feuerwehr alarmiert Polizei

Schulallee und Marina in Bad Essen waren auch jüngst wieder das Ziel von Feierwütigen. (Archivfoto)

Oliver Krato

Bad Essen. Partymeile Marina und Schulallee in Bad Essen? Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, wie am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt wurde.

Was war in der Nacht von Freitag, 23. Juli, auf Samstag, 24. Juli gegen 0.30 Uhr geschehen? Warum waren Polizei und Feuerwehr vor Ort?Ortsbrandmeister Jens Wischmeyer bestätigte am Mittwoch, dass ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bad Essen/