Ellen Richter aus Bad Essen mit ihrem Erfolgspferd Vinay.

Sonja Rohlfing

Bad Essen. Reiten steht bei Ellen Richter an erster Stelle. Dafür steht die 25-Jährige morgens vor 5 Uhr in Osnabrück auf, um vor der Arbeit in Münster noch zu ihrem Elternhaus nach Bad Essen zu fahren und dort ihr Erfolgspferd Vinay zu reiten.

„Zwei Tage in der Woche fange ich später an zu arbeiten, dann ist das etwas entspannter“, sagt die Dressurreiterin und schmunzelt. Spätestens seit ihrem überraschenden Kür-Gold bei der Deutschen Meisterschaft in Balve in der Altersklasse U2