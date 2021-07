Die Sanierung des Wiehenturms kommt voran.

Martin Nobbe

Büscherheide/Börninghausen. Es geht voran mit der Sanierung auf Aufstockung des Wiehenturms im Wiehengebirge, unweit der Grenze zu Büscherheide.

Der Wiehentum in Pr. Oldendorf wird voraussichtlich Mitte September wieder begehbar sein – und die Wanderer, die aus Bad Essen oder von den Saurierfährten in Barkhausen das Grenzdorf Börninghausen ansteuern, können sich also in sechs Wochen