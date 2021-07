Erlebnispädagogen werden in Barkhausen zu Baubetreuern

Zum Richtfest des Erweiterungsbaus des Schullandheims Barkhausen gehörte selbstverständlich ein Richtkranz, gefertigt von den Nachbarn.

Karin Kemper

Barkhausen. Sozusagen ein doppeltes Richtfest stand am Schullandheim in Barkhausen an. Sowohl Akademiegebäude als auch das Gästehaus stehen im Rohbau. Für den Richtkranz sorgten die Nachbarn. Und es wurde trotz Corona gefeiert.

An der Stiegestraße herrschte mehr Betrieb als üblich. Sowohl Autos als auch Fußgänger hatten ein gemeinsames Ziel: das Richtfest. Mit von der Partie gleichermaßen viele Bauarbeiter, deren Einsatz die Veranstaltung erst möglich gemacht hatt