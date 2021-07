Die Kandidaten der gemeinsame Liste für den Ortsrat Wehrendorf vor dem alten Bahnhof.

Ortsrat Wehrendorf

Wehrendorf. Am 12. September 2021 findet die Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Bürgerinnen und Bürger aus Wehrendorf haben eine gemeinsame Liste für den neuen Ortsrat aufgestellt. Wer kandidiert?

"Nach Ansicht der nun aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten kommt es im Ort nicht auf die Parteizugehörigkeit an, sondern darauf, dass uns unser Wohnort am Herzen liegt", so Ortsbürgermeister Torsten Bühning.Elf Namen auf dem Wahlvorsc