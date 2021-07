Bad Essen. 142 Jahre sind vergangen, seit der Verschönerungsverein Bad Essen gegründet wurde. Droht dem Traditionsverein jetzt das Aus ?

Man schrieb das Jahr 1879, als im damaligen Kirchspiel Essen der erste Verschönerungsverein des Wittlager Landes gegründet wurde. Der Verein hat im Laufe der Jahrzehnte viele Beiträge zum Leben und zur Infrastruktur im Kurort Bad Essen geleistet.

Am 16. März 1876 waren Essener Bürger erstmals zusammengekommen, um einen Verein zur Verschönerung des Ortes und seiner Umgebung zu gründen. Im Mai dann, so hat es der Heimathistoriker Dr. Wolfgang Huge geschrieben, „constituierte“ sich der Verein. Seine Aufgabe sollte es fortan sein, die Wanderwege der näheren Umgebung auszubauen und zu verschönern.

Die Geburtsstunde des Verschönerungsvereins

Im Laufe des Jahres 1878 war bereits ein Aussichtsturm erbaut worden, und das „Comitee zur Erbauung des Marienthurmes auf dem Sonnenbrink“ legte in einer Sitzung vom 28. Juli 1879 die Abschlussrechnung vor. Der 10. August 1879 wurde dann endgültig zur Geburtsstunde des Verschönerungsvereins selbst. So steht es im alten Protokoll. Zum Vorsitzenden wurde Lehrer Karl Stiegemeyer gewählt.

Während der jüngsten Mitgliederversammlung des Verschönerungsvereins Bad Essen konnte kein neuer Vorstand gefunden werden. Droht nun, im Jahr 2021, das Aus ?

Vorsitzender Dieter Grabke hatte in der Zusammenkunft um Verständnis dafür gebeten, das er mit 82 Jahren es sich nicht mehr zutraue, erneut für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren. Da Wahlleiter Dr. Hans-Georg Schmeling keinen Kandidaten für den Vorsitz ausfindig machen konnte, wies er auf die Konsequenzen hin: Ohne Neubesetzung des 1. Vorsitzenden machten Neuwahlen keinen Sinn. Binnen drei Monaten müsse ein neuer Vorsitzender gewonnen und gewählt werden. Solle dies nicht klappen, so drohe die Auflösung des Vereins, auch wenn der finanziell auf soliden Füßen steht, wie Wilfried Kuhr in seinem Kassenbericht deutlich machte.

Im Oktober, wenn drei Monate vergangen sind, dürfte sich entscheiden, ob der Verschönerungsverein Bad Essen weiter Teil des Ortslebens ist und bleibt – oder künftig Geschichte sein wird.