Nach der Wanderung ist vor den Ferien.

Oberschule Bad Essen

Bad Essen. Wer sich am Montagvormittag in und um Bad Essen über größere Gruppen von Jugendlichen mit oder ohne Rücksäcken auf dem Rücken gewundert haben sollte, dem sei gesagt: Das hatte einen guten Grund.

Für die Oberschule Bad Essen gehört es dazu, dass es zum Ende eines Schuljahres einen Aktionstag gibt. In diesem Jahr wurde gewandert. Bewegung an der frischen Luft hat bekanntlich Generationen von Schülern gut getan. So war es auch am 19.