Der DLRG Wasserrettungszug ist in NRW, um bei der Suche und Bergung von Vermissten zu helfen. Auch Helfer aus Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln sind dabei.

DLRG

Bad Essen/Bohmte/Ostercappeln. Mehrere Helfer aus Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln helfen in NRW bei der Suche und Bergung von Vermissten in von Hochwasser und Starkregen betroffenen Gebieten. Mit dem DLRG Wasserrettungszug Osnabrück sind sie derzeit an einer abgesackten Bundesstraße in Erftstadt im Einsatz.

"Insgesamt sind 21 Einsatzkräfte vor Ort", erklärt Lars Schneider, Pressesprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für den Bezirk Osnabrück. Neben Helfern aus dem Wittlager Land sind auch Einsatzkräfte aus Georgsmarienhütte