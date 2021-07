Ein altes Bauerhaus renovieren und das alles während einer Pandemie: Daria Kluger und André Havergo haben sich auf das Abenteuer eingelassen.

Stemwede/Osnabrück. Ein altes Bauerhaus renovieren und das alles während einer Pandemie: Daria Kluger und André Havergo haben sich mit dem Hof Halerbe in Stemwede-Drohne auf ein Abenteuer eingelassen.

Etwas Eigenes sollte her: Mit Geschichte und gerne rustikal. Nachdem Daria Kluger und André Havergo zwölf Jahren in einem alten Kotten in Rulle zur Miete gewohnt hatten, wollten sich die beiden vergangenes Jahr verändern. In eine Stadt zieh