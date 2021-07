Die jüngsten Kicker dürfen endlich wieder Spaß beim Fußballspielen haben (Archivfoto).

Stefan Gelhot

Bad Essen . Der TuS Bad Essen lädt am 18. Juli ein zum Tag der offenen Tür. Die Kleinsten legen schon am Freitag vor. Das Programm.

Kunterbunt geht es rund am Sonntag von 10 bis 17 Uhr am Aßbruch auf dem Rasengrün, der Terrasse und drumherum. Ab 11 Uhr läuft ein Einlagespiel der F-Jugendfußballer, zeitgleich auch die Mit-mach-Aktion in Fix Mix mit Nicole. Das Einlagespi