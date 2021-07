Kandidaten für den Ortsrat sind (von links) Thomas Kuddes, Manfred Schütte, Michael Kleine-Heitmeyer Anna Schlukat, Anna-Lena Baum, Wolfgang Kirstein-Bloem und Torben Dorfmeier. Rechts Sandra Lüke, die nicht wieder antritt.

Gemeinde Bad Essen

Harpenfeld. Am 12. September stehen die Kommunalwahlen in Niedersachsen an. Wer kandidiert für den Ortsrat in Bad Essen-Harpenfeld?

Im Feuerwehrhaus Harpenfeld fand die Aufstellungsversammlung von Bewerbern für den Ortsrat der Ortschaft Harpenfeld statt. In der Bad Essener Ortschaft gibt es eine gemeinsame Wahlliste. Dem Gremium gehören fünf Mitglieder an. Sieben Frauen