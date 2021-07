Letzlich glimpflich verlief der Unfall an der Einmündung Rabber Kirchweg/Raamshorst.

Heinz-Jürgen Reiß

Brockhausen. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Rabber Kirchweg/Raamshorst ist am Montag eine 28-jährige Frau verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Rabber Kirchweg/Raamshorst ist am Montag eine 28-jährige Frau verletzt worden. Der Wagen der 28-Jährigen war gegen 12.55 Uhr nach ersten Erkenntnissen mit einem Ford, in dem sich vier Personen befand