Soll das Projekt "Willi-Bus" drei Jahre weiter geführt werden? Darüber entscheiden die Wittlager Räte in ihren Juli-Sitzungen (Archivfoto).

Rainer Westendorf

Altkreis Wittlage. Seit 2018 fahren die Wittlager Land-Linienbusse im Altkreis. Das Projekt "Willi-Busse" endet im September. Soll die Initiative zur Verbesserung des ÖPNV fortgesetzt werden? Darüber entscheiden die Räte in diesem Monat.

Der Willi-Bus ist Thema auf den Gemeinderatssitzungen in Bad Essen und Bohmte am 15. Juli sowie in Ostercappeln am 20. Juli. Der Wittlager Land Linienbus, was ist das überhaupt?Basis ist das langem bestehende Busliniennetz im Altkreis. Bei