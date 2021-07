Auf den Kläranlagen des Wasserverbands Wittlage kommt jetzt eine neue mobile Klärschlammentwässerungsanlage zum Einsatz. Vom Container, in dem die Anlage untergebracht ist, wird der entwässerte Klärschlamm direkt in den Transportbehälter für den Abtransport befördert.

Wasserverband Wittlage

Altkreis Wittlage. Zur Entwässerung des anfallenden Klärschlammes auf seinen acht Kläranlagen setzt der Wasserverband Wittlage jetzt eine eigene mobile Schlammentwässerung ein.

In der Vergangenheit sei diese Leistung an andere Firmen vergeben worden, heißt es in einer Mitteilung des Wasserverbands. Mit der neuen Anlage könne die Entwässerung der Klärschlämme nun mit eigenem Personal und eigenem Gerät durchgeführt