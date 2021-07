Die 1976 gebaute Sporthalle am Gymnasium Bad Essen wird saniert.

Rainer Westendorf

Bad Essen. Die dringend benötigte Sanierung der Sporthalle des Gymnasiums an der Schulallee in Bad Essen kann in Angriff genommen. Der Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit einer Summe von 235.200 Euro.

Wie die beiden Landtagsabgeordneten Gerda Hövel (CDU) aus Melle und Guido Pott (SPD) aus Wallenhorst mitteilen, kommt das Geld aus dem Sportstättenförderprogramm des Landes. Empfänger ist der Landkreis Osnabrück als Träger des Gymnasiums Ba