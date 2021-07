Nah am Tisch auch ohne genug Zeit zum Training: Tischtennis startet unter erschwerten Bedingungen.

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Der Tischtennisverband Niedersachsen (TTVN) hat die Weichen für den Start in die Saison 2021/2022 sowie die Rahmenbedingungen gestellt. Wann gehen die Lichter in den Sporthallen im Wittlager Land wieder an?

Die Hoffnung vom Saisonstart 2020 auf eine normal verlaufende Saison ohne Auswirkungen der Corona-Pandemie schmolz nach kurzer Zeit dahin. Mit dem 26. Oktober wurde die Saison als beendet erklärt. In den Sporthallen gingen die Lichter aus u