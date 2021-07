Altkreis Wittlage. Wer in Wald und Flur spazieren geht, der sieht seit Jahren jede Menge Holz, das in den Wittlager Forsten geschlagen wurde. Dennoch gibt es Lieferschwierigkeiten für Bauholz und die Preise explodieren. Wie passt das zusammen?

Der Holzpreis ist in Deutschland angestiegen, und zwar rasant. Handwerker und Bauwillige sind davon gleichermaßen betroffen. Holz ist zunehmend gefragt, auch weil es klimafreundlich ist. Holz ersetzt andere Materialien, die in ihrer Herstellung viel energieintensiver und klimaschädlicher sind. Beispiel: So ist der Energieverbrauch von Zement vierfach höher als der von Holz.

Zimmermeister Martin Stolte aus Bohmte weiß das natürlich und hofft, dass sich die Preise stabilisieren und es keine weiteren Steigerungen gibt, denn "das ist so alles nicht gut, weil der Preisanstieg zu rasant ist". Nachdem der Holzpreis über viele Jahre hinweg rückläufig war oder stagnierte, "haben sich die Preise explosiv nach oben entwickelt, zum Beispiel Dachlatten im Preis verdrei- oder sogar vervierfacht. "Aus einer Reihe von Gründen, aber auch durch starke internationale Nachfrage aus USA, China oder den Beneluxstaaten.

Auch Zimmerer Gerald Wloch aus Ostercappeln-Hitzhausen bestätigt die massiven Steigerungen: "Konstruktionsvollholz für Neubauten, KVH genannt, das auf dem Bau eine feste Größe ist, kostete im Einkauf bislang 360 Euro. Jetzt sind das 1100 Euro und mehr. Das ist das Dreifache! Hinzu kommen mittlerweile Lieferzeiten von zehn Wochen und mehr."

Bauholz allgemein ist von 260 Euro auf 850 Euro pro Kubikmeter gestiegen. Länder wie China, aber auch USA und Indien haben ein enormes "Holz-Interesse“. Auch weil sich diese Länder auf dem deutschen Holzmarkt bedienen, die Politik kleine Strukturen nicht schütze und "Waldbesitz bei uns viel zu lange schlecht behandelt wurde", das führe unter dem Strich dazu, dass weniger Holz zur Verfügung stehe und Preise explodierten, findet Wloch.

Alfred Bernhold, BauKing-Niederlassungsleiter in Bad Essen, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Solche Preissteigerungen habe ich in über 40 Jahren noch nicht erlebt. Dabei sind gigantische Holzmengen unterwegs, die aber zumeist in andere Länder gehen. Wir warten auf bestellte Ware." Selbst bei Dämmstoffen oder Kunststoffrohren gebe es Enpässe.



Waldbesitzer hatten über Jahre hinweg Minusgeschäfte gemacht, weil Borkenkäfer dem Wald zusetzten. Nun plötzlich stieg sogar der Preis für Schadholz an. Und steigende Holzpreise ziehen immer Konsequenzen nach sich. Neben den Waldbesitzern profitieren aktuell vor allem Exporteure und Holzhandelsunternehmen. Abnehmer und Kunden sind dabei eher auf einem finanziellen Holzweg. Teilweise raten Handwerker Bauwilligen, den Baubeginn in das nächste Jahr zu verschieben. In der Hoffnung, dass sich der Holzmarkt 2022 wieder beruhigt hat.

Auch Dachdeckermeister Frank Hartmann aus Wehrendorf spricht vom "kompliziertesten Jahr auf dem Bau, seit ich dabei bin. Es ist megaschwierig. Aber nicht nur für uns, die mit Holz arbeiten. Auch zum Beispiel für Gerüstbauer. Die Gerüste stehen und stehen, weil es nicht weiter geht."

Lange Lieferzeiten und die große Unsicherheit bei der Planung "machen es sehr schwer für alle Beteiligten, besonders aber für diejenigen, die bauen wollen". Einige Bauwillige hätten durch Kostensteigerungen beim Gesamthaus von 20 Prozent ihre Entscheidung erstmal verschoben und nicht angefangen. Hartmann geht davon aus, dass "diese Phase noch einige Monate anhält, und es sich dann aber hoffentlich wieder normalisiert".