Ein Urteil gegen die beiden Männer aus Preußisch Oldendorf und Rödinghausen wird das Bielefelder Landgericht wohl erst nach den Sommerferien sprechen.

Anke Schneider

Pr. Oldendorf/Bielefeld. Der Prozess gegen die beiden Männer aus Preußisch Oldendorf und Rödinghausen im Fall um ein Drogenlabor in Börninghausen neigt sich dem Ende zu. Ein Urteil wird aber wohl erst nach den Sommerferien gesprochen werden.

Die Angeklagten sollen in der Zeit vom 1. Februar bis zum 28. April 2019 in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen ein professionelles Drogenlabor betrieben haben. Dort stellten sie laut Anklage Amphetaminöl in industriellem