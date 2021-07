Wie drei Rehkitze in Levern mit der Flasche aufgezogen werden

Die Rehkitze Frieda, Anneliese und Gerda werden bei Familie Reddehase in Levern aufgezogen.

Gertrud Premke

Levern/Heithöfen. Bianca Reddehase aus Levern zieht derzeit drei tierische Findelkinder mit der Flasche auf. Die Kinder, das sind Rehkitze. Fachkundigen Rat dafür hat sie bei der Rehkitzrettung Osnabrück erhalten.

Wie kam es dazu? Ende Mai lag in der Nähe des Hofes an der Schröttinghauser Straße ein totes Reh auf der Straße. "Mein Mann Sven ist Jäger und so haben wir gleich zwischen die Keulen geschaut, ob das Gesäuge, die Spinne, angesaugt war", ber