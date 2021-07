Werden Storchenhorste in Levern und Pr. Oldendorf abgerissen?

In Levern und Pr. Oldendorf kochen die Emotionen hoch, weil die Storchenhorste entfernt werden sollen.

Martin Nobbe

Levern/Heithöfen. Die Empörung ist groß in Pr. Oldendorf und Levern: Der Kreis Minden-Lübbecke hat Grundeigentümer in der Niederheide und in Getmold aufgefordert, die nahe der Windräder stehenden Storchenhorste zu entfernen.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Mirjana Lenz von der Pressestelle des Kreises, dass "derzeit Gespräche mit allen Beteiligten laufen". Ziel sei es, eine einvernehmliche Lösung zu finden: "Ein gutes Ergebnis wäre, einen Umzug der Stö