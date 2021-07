Fest entschlossen in neuer Formation: der Vorstand mit (von links) Finja Potthoff, Danilo Sakic, Achim Potthoff, Oliver Frütel und Sylvia Frütel. Es fehlt Thomas Belde.

Tom Schreiber

Bad Essen . Ganz im Zeichen des Ausscheidens von Christian Langer aus dem Vorstand als 1. Vorsitzender nach 36 Jahren stand die Mitgliederversammlung des 1977 gegründeten TC Bad Essen.

Als 2. Vorsitzender an seiner Seite seit 2001 wusste Achim Potthoff den scheidenden Idealisten Christian Langer als verlässlichen Partner wertzuschätzen, auf den man sich auch in schwierigen Zeiten immer verlassen konnte. In dessen Zeit der