Mittwochnachmittag kurzfristiger Impftermin in Bad Essen

Kurzentschlossene können sich noch für eine Corona-Schutzimpfung in Bad Essen online anmelden (Symbolfoto).

Sven Hoppe/dpa

Bad Essen. Die Praxis Dr. Ricken bietet kurzfristig am Mittwoch, 30. Juni, in einer Impfsprechstunde nachmittags Termine von 13 bis 17.30 Uhr mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer an.