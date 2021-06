Auf dem Weg zum Kanal, wo als Ergebnis des ersten Dialogs Mülleimer aufgestellt wurden – mit QR-Code, der auf die Leerung durch den Verschönerungsverein und die Jugend-Politik-Dialoge aufmerksam macht.

Bad Essen. Marina, Skateranlage oder Himmelsterrasse: Jugendliche und junge Erwachsene haben beliebte Treffpunkte in Bad Essen. „Sie brauchen diese Räume, in denen sie sich aufhalten und entfalten können“, weiß Jana Nega, Jugendpflegerin in der Nachbargemeinde Bohmte.

Es geht dabei sowohl um Plätze im Freien als auch um geschlossene Räume wie Cafés mit verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten. Einige Jugendliche haben sich deshalb jetzt erneut mit Vertretern der Lokalpolitik getroffen, um ihre Anliegen,