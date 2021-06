Siegesjubel bei GWD Minden in den Sekunden nach der Schlusssirene beim 24:24 gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Max Janke (Bildmitte) hat den letzten Ball abgeblockt.

Eibner/Jan Strohdiek

Lübbecke . Durch ein faszinierendes Comeback schafften die Handballer von GWD Minden nach hohem Rückstand mit dem 24:24 (10:14) gegen die Eulen Ludwigshafen am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Das achte Remis der Saison hat GWD Minden den vorzeitigen Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga beschwert. Am Ende war es eine Punktlandung. Dabei hatten die Grün-Weißen in der ersten Halbzeit schon mit sieben Toren in Rückstand gelegen