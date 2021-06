Saurierfährten in Barkhausen bekommen neue Schutzvorrichtungen

Eine Betonregenrinne sowie eine Glasdachkonstruktion schützen bereits einen Teil der Saurierfährten. Nun soll der Schutz nochmals verbessert werden.

Geopark Terra-Vita

Bad Essen. Die Saurierfährten in Barkhausen sind der Witterung permanent ausgesetzt, Regenwasser bedroht zudem das Gestein. Der Geopark Terra-Vita will deshalb nun Konservierungsmaßnahmen umsetzen, die vom Land Niedersachsen gefördert werden.

Schon in den vergangenen Jahrzehnten wurden immer wieder Erhaltungsarbeiten durchgeführt. So war bereits Zementmilch zur Festigung des Gesteins in die Fläche hineingespritzt worden und nicht zuletzt ein Glasdach über den Saurierspuren insta