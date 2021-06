Kommt das begehrte Impfzertifikat aus dem Drucker – oder nicht?

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Wie läuft es in den zehn Apotheken im Altkreis Wittlage mit der Ausgabe der digitalen Impfzertifikate? Eine Umfrage am Dienstagmorgen ergibt, dass das System am Starttag besser lief als am zweiten.

Am Montag, dem ersten Tag, an dem in den Apotheken das Impfzertifikat auch im Wittlager Land ausgegeben wurde, wurden in der Bad Essener Kur Apotheke rund 40 Kunden, die sich ihre Corona-Impfung bescheinigen lassen wollten, erfolgreich bedi