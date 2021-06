Bad Essen. Der historische Kirchplatz in Bad Essen wird barrierefreier. Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. Juni 2021. Ziel ist es, die Bewegungsfreiheit von Rollstuhlfahrern und Personen mit Rollatoren zu verbessern

Im vergangenen Monat war Andreas Pante, Leiter des Fachdienstes Umwelt, Planen und Bauen, bereits zur Einweisung von Handwerkern des Unterhaltungsverbandes Obere Hunte vor Ort. Der Unterhaltungsverband führt die Arbeiten aus. Mittlerweile ist das Material geliefert und der Zeitplan steht.

Die Verbesserung der Barrierefreiheit ist bereits seit Jahren ein Thema. Es gibt zwar einen glatten Gehweg für Personen mit Einschränkungen. Dieser ist aber nur 50 Zentimeter breit. Der Weg mit Sandsteinplatten in der Mitte der Fahrwegs auf dem Platz wurde im Zuge der jüngsten Kirchplatzsanierung angelegt, als auch Teile des Natursteinpflasters erneuert wurden.

Platten wurden immer locker

"Es zeigte sich, dass durch Überfahren die Platten teilweise in Bewegung geraten und stetig gerichtet und erneuert werden müssen", erläutert Pante. Außerdem seien die Platten für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollator zu schmal ausgelegt. Der große Bereich mit den Natursteinen auf dem Kirchplatz ist für Gehbehinderte zudem nur eingeschränkt zu nutzen.

Rainer Westendorf

Was ist konkret geplant? Mit der Verabschiedung des Haushalts 2021 im Frühjahr durch den Gemeinderat wurden nun Gelder bereitgestellt. Die Barrierefreiheit soll erhöht werden, indem die Sandsteinplatten auf dem Areal auf einen Meter verbreitert werden. "Und zwar unter Berücksichtigung des historischen Bildes des Kirchplatzes", so Pante. Schließlich sei der Kirchplatz einer der wichtigsten touristischen Bereiche in der Gemeinde Bad Essen.



Die Kosten des Bauvorhabens

Wie teuer ist das Vorhaben? Im Etat 2021 stehen 70.000 Euro zur Verfügung, so Kämmerer Carsten Lüke. Weitere 70.000 Euro sind für das kommende Jahr eingeplant. Das Projekt "Barrierefreiheit" ist also zweigeteilt: Ab dem 21. Juni soll die Erweiterung des nördlichen Gehsteigs zwischen "Wittlager Kreisblatt" und dem Hotel Höger umgesetzt werden. In Absprache mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai wird übrigens zusätzlich ein Weganschluss an den Kircheneingang hergestellt. Die Fertigstellung der Arbeiten auf der Nordseite werde für Ende Juli erwartet, teilt Andreas Pante mit.

Ansprechpartner für Anlieger

Um die Einschränkungen während der Bauphase für alle Anlieger so gering wie möglich zu halten, soll an der Kirche in kurzen Bauabschnitten gestartet werden, erläutert der Fachdienst. Dann könnten geöffnete Oberflächen relativ rasch wieder geschlossen werden. "Sollte es dennoch Probleme bei Anlieferungen oder der Erreichbarkeit der Grundstücke geben, sollten Betroffene die Kolonne direkt vor Ort ansprechen", sagt Pante. Als Ansprechpartner steht auch der Vorarbeiter Klaus Sandmann unter Telefon 0160 96612372 zur Verfügung.

Rainer Westendorf

Im nächsten Jahr folgt Phase zwei. Dann wird der südliche Kirchplatz in Angriff genommen. Die Gemeinde Essen trage die Kosten mit insgesamt 140.000 Euro selbst, Fördergelder gebe es nicht, sagt Kämmerer Lüke. Die Nachbargemeinde Ostercappeln konnte für die barrierefreie Umgestaltung des dortigen Kirchplatzes Gelder aus dem Dorfentwicklungsprogramm in Niedersachsen einsetzen.

Im Jahr 2016 sind im Ostercappelner Ortszentrum mehrere Gehwege auf und rund um den Platz angelegt worden. Das Kopfsteinpflaster aus den 1980er Jahren ist dort durch einen an einen Naturstein erinnernden Betonstein ersetzt worden Der Umbau hat insgesamt 107.000 Euro gekostet. Knapp 78.000 Euro groß war der Zuschuss.