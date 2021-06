Voll, voller – übergequollen. So präsentiert sich ein Müllereimer im Wald hinter dem früheren Haus Sonnenwinkel auf dem Essener Berg.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Papierkörbe aufzustellen ist die eine Sache, sie regelmäßig zu leeren, eine durchaus andere. Besonders die Mülleimer, die an Wanderwegen stehen, stellen auch im Wittlager Land neuerdings ein Problem dar.

Wer ist eigentlich für die Leerung zuständig? Diese Frage taucht regelmäßig dann auf, wenn die Papierkörbe überquellen. Und das geschieht. Warum ist das so? Eine einfache Erklärung ist, dass in Corona-Zeiten viele Menschen Spaziergänge in W