So lief die Culinaria 2021 in Bad Essen

Viele Gäste genossen die Culinaria 2021 in Bad Essen bei schönem Sommerwetter lieber draußen.

Heidrun Mühlke

Bad Essen. Bereits das zweite Jahr in Folge ging Bad Essens beliebte Traditionsveranstaltung, die „Culinaria“ am Samstag und Sonntag als Light-Version an den Start.

Coronabedingt tischten die Gastronomen einmal mehr direkt in ihren Lokalen, statt auf dem Kirchplatz unter den, für die Culinaria typischen weißen Padagodenzelten auf.Trotzdem haben sich hunderte Gäste am Wochenende exquisite Speisen und er